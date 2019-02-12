ABD birlikleri Suriye'ye girdi

Sputnik’in aktardığı habere göre, Irak'ın Anbar vilayetinde yerel bir kaynak bugün ABD birliklerinin bu ülkedeki üslerin birinden Suriye’ye girdiğini duyurdu.

Söz konusu kaynak Trebil geçidinden Suriye’nin al-Tanf bölgesine giden ABD birliklerinin burada yapacağı görevlerden detaylı bilgiler elde edilmediği bildirdi.

Iraklı kaynak ilaveten, DEAŞ ile SDG kuvvetleri arasındaki çatışmaların artmasıyla birlikte ABD helikopterlerinin Irak ve Suriye sınırı boyunca uçuş yaptığını belirtti.

Bu kaynak iki ülke arasındaki güvenlik durumun istikrarlı olduğunu belirtti.