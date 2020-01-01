Şam: Suriye'de yabancı birliklerin yasadışı varlığı saldırganlıktır

Sputnik’e göre, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysel Mikdad, İran Dışişleri Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci ile yaptığı görüşmede, ABD, Batı ve diğer ülkelerin birliklerinin Suriye’de yasadışı varlığını “işgal ve saldırganlık” olarak nitelendirdi.

Mikdad, “Biz her zaman ABD’nin bölgedeki düşmanca politikaları karşısında Suriye’yi savunmaya hazırız. ABD, İsrail’in Arap ülkelerindeki saldırganlıklarının destekleyicisidir” dedi.

Teörizmle mücadelede İran ile Suriye’nin aynı cephede olduğunu belirtem Mikdad, uluslararası toplumun da bu cephede yer almasını istedi.

Mikdad sözlerinin devamında “ABD terörizmi desteklemekten vazgeçmelidir. Çünkü herkes özellikle Irak Haşdi Şabi güçlerine saldırısı ardından bu ülkenin çirkin yüzünün farkına varmıştır” dedi.