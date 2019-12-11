Şam: Suriye’nin tüm topraklarını geri kazanmada kararlıyız

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) göre, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal Mikdad, dün Endonezya’daki Dış Politika İlişkilerinin Siyasi, Hukuki ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakan Yardımcısı Lutfi ve eşliğindeki heyetle bir araya geldi.

Mikdad ve Rauf görüşmesinde iki dost ülke ve halklar arasındaki tarihi ilişkilerinin geliştirme yollarını tartışıldı.

Görüşmede Mikdad; Suriye’deki son siyasi ve askeri gelişmeler, Suriye ve Suriyelilere karşı tek taraflı zorlayıcı yaptırımlara ışık tutarken Suriye’nin tüm topraklarını geri kazanma ve terörü yok etmede ısrarlığını vurguladı.

Mikdad; Suriye krizinde Endonezyan’ın Suriye’ye gösterdiği destek tutumu ile ilgili memnuniyetlerini dile getirirken iki ülke arasındaki ilişkilerinin daha fazla geliştirmesi hakkında umutlarını ifade etti.

Öte yandan Rauf; Suriye’nin son dönemde kaydettiği başarılar hakkında tebriklerini ifade ederek teröre karşı mücadelde konusundaki Endonezya’nın Suriye ile koordinasyonun geliştirmesine hedeflendiğini belirtti.

Rauf; Suriye’nin zor durumlarında Endonezya’nın birçok ülkenin aksine Suriye ile ilişkilerini durdurmadığını ve bu ilişkilerinin daha fazla geliştirmesine çalıştığına işaret etti.

