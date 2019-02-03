Barzani'den Suriyeli muhaliflerle kritik görüşme

Irak’ın Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, yayınladığı bir Twitter mesajında Suriyeli muhalifleri temsil eden bir heyt ile görüştüğünü açıkladı.

Barzani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: Suriyeli muhaliflerin bir kısmını temsil eden heyet ile görüştüğüm için mutluluk duyuyorum. Bu görüşmede Suriye’deki gelişmelerle daha fazla işbirliği konusu üzerinde fikir alışverişinde bulunduk.

Söz konusu heyetin başında Nesr Hariri’nin bulunduğu açıklanırken bu grubun Barzani’yi Suriyelilere verdiği desteklerinden dolayı takdir ettiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf Amerikan güçlerin Suriye’den çekilmesini de masayan yatırdı.