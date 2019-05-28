Neçirvan Barzani, IKBY Başkanı seçildi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 2017 yılından beri boş olan başkanlık koltuğunun yeni sahibi belli oldu

BasNews'un haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu bugün yeni Kürdistan Bölgesi Başkanı’nı seçmek üzere toplandı. Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) katılmadığı oturumda seçime katılan beş aday için açık oylama yapıldı.

81 Milletvekilin hazır bulunduğu oturumda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani 68 oyla Kürdistan Bölgesi Başkanı seçildi.