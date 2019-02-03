  1. Azerbaycan
3 Şubat 2019 - 15:45

İstanbul'a 2018'de 200 binden fazla Azerbaycanlı turist geldi

İstanbul'a 2018'de 200 binden fazla Azerbaycanlı turist geldi

Geçen yıl İstanbul’u ziyaret eden Azerbaycan vatandaşlarının sayısı Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açıklandı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan turizm istatistikleri raporuna göre, kenti geçen yıl 13 milyon 433 bin 101 yabancı turist ziyaret etti. 2017 yılı ile karşılaştırıldığında İstanbul'a gelen turist sayısında yüzde 24 artış gerçekleşti. İstanbul'u en çok ziyaret edenler 1 milyon 71 bin 634 kişiyle Almanlar olurken bunu sırasıyla İranlılar, Suudi Arabistanlılar, Ruslar ve Iraklılar takip etti.

Gazetevatan sitesine göre, İstanbul 2018 yılında 13 milyon 433 bin 101  yabancı turisti ağırladı. 2018'de 249 bin 63 Azerbaycanlı İstanbul'u ziyaret etti.

News Code 1876357
Muhammed BURHAN

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