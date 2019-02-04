Ara Güler belgeselinin prömiyeri İran'da yapıldı

Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral'ın 40 yılı aşkın dostluklarının anısına duayen foto muhabiri Ara Güler için hazırladığı 'Bu Dünya Böyle Dünya' belgeselinin prömiyeri İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

AA'da yer alan habere göre, Güler'in eserleri için hazırlanan 'Ara Güler Universal' projesi kapsamında sanatseverlerin ziyaretine açılan 'Kayıp Tarihin Anısı' sergisi kapsamında Tahran'daki Nabshi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen prömiyere İranlı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Adını Coşkun Aral'la 1986 yılında açtıkları 'Bu Dünya Böyle Dünya' adlı sergiden alan belgesel, 40 yılı aşkın dostluklarının anısına Aral tarafından hazırlandı ve yapımcılığını Müge Aral üstlendi.