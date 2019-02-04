  1. Kültür
4 Şubat 2019 - 08:45

Ara Güler belgeselinin prömiyeri İran'da yapıldı

Ara Güler belgeselinin prömiyeri İran'da yapıldı

Duayen foto muhabiri Ara Güler ile 40 yılı aşkın dostluklarının anısına gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral tarafından hazırlanan "Bu Dünya Böyle Dünya" belgeselinin ilk gösterimi Tahran'da gerçekleştirildi.

Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral'ın 40 yılı aşkın dostluklarının anısına duayen foto muhabiri Ara Güler için hazırladığı 'Bu Dünya Böyle Dünya' belgeselinin prömiyeri İran'ın başkenti Tahran'da yapıldı.

AA'da yer alan habere göre, Güler'in eserleri için hazırlanan 'Ara Güler Universal' projesi kapsamında sanatseverlerin ziyaretine açılan 'Kayıp Tarihin Anısı' sergisi kapsamında Tahran'daki Nabshi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen prömiyere İranlı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Adını Coşkun Aral'la 1986 yılında açtıkları 'Bu Dünya Böyle Dünya' adlı sergiden alan belgesel, 40 yılı aşkın dostluklarının anısına  Aral tarafından hazırlandı ve yapımcılığını Müge Aral üstlendi.

News Code 1876364
Kamran AZAR

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