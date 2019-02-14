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14 Şubat 2019 - 10:26

Türkiye'den İran'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den İran'daki terör saldırısına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu personelini taşıyan otobüse yapılan terör saldırısını şiddetle kınandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu personelini taşıyan otobüse yapılan terör saldırısını şiddetle kınandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Habertürk'e göre; açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dün akşam İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları personellerini taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 27 kişi şehit düşmüştü.

News Code 1876631
Muhammed BURHAN

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