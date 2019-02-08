Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler heyeti Bakü'de toplanacak

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakü, Hazar’a kıyıdaş ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla 19-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Hazar Denizi Üst Düzey Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.

“Teleqraf.com” sitesine göre, toplantıda 5 ülke arasında imzalanan ve Hazar Denizi'ne hukuki statü kazandıran anlaşmayı gözden geçirecek.

İran, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Türkmenistan liderleri yıllardır paylaşılamayan Hazar Denizi'ne hukuki statü kazandıran anlaşmayı geçtiğimiz 12 Ağustos 2018’de imzalamıştı.

Geçtiğimiz Aralık 2018'de beş ülkenin temsilcilerinin katılımıyla 4. dönem "Deniz Güvenliği Toplantısı" Tahran'da gerçekleşmişti.