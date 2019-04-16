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16 Nisan 2019 - 14:50

Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler Nursultan'da toplanacak

Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler Nursultan'da toplanacak

Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan heyetleri Hazar Denizi Üst Düzey Çalışma Grubu toplantısı için Nursultan'da (Astana) bir araya gelecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Nursultan (Astana), Hazar’a kıyıdaş ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla 16-17 tarihlerinde düzenlenecek olan Hazar Denizi Üst Düzey Çalışma Grubu’nun 2. toplantısına ev sahipliği yapacak.

“Teleqraf.com” sitesine göre, toplantıda  5 ülke arasında imzalanan ve Hazar Denizi'ne hukuki statü kazandıran anlaşma gözden geçirilecek.

 Hazar Denizi Üst Düzey Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 19-20 Şubat tarihlerinde Bakü'de yapılmıştı.

İran, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Türkmenistan liderleri yıllardır paylaşılamayan Hazar Denizi'ne hukuki statü kazandıran anlaşmayı geçtiğimiz 12 Ağustos 2018’de imzalamıştı.

News Code 1877989
Muhammed BURHAN

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