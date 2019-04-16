Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler Nursultan'da toplanacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Nursultan (Astana), Hazar’a kıyıdaş ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla 16-17 tarihlerinde düzenlenecek olan Hazar Denizi Üst Düzey Çalışma Grubu’nun 2. toplantısına ev sahipliği yapacak.

“Teleqraf.com” sitesine göre, toplantıda 5 ülke arasında imzalanan ve Hazar Denizi'ne hukuki statü kazandıran anlaşma gözden geçirilecek.

Hazar Denizi Üst Düzey Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 19-20 Şubat tarihlerinde Bakü'de yapılmıştı.

İran, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ve Türkmenistan liderleri yıllardır paylaşılamayan Hazar Denizi'ne hukuki statü kazandıran anlaşmayı geçtiğimiz 12 Ağustos 2018’de imzalamıştı.