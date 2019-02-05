Suudi Arabistan'ın ABD'den aldıkları silahlar teröristlerin elinde

ABD medyasında ancak Suudi kraliyetinin Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Mart 2015'ten beri devam eden Yemen saldırısını sorgulamak akıl edilirken, son bombayı CNN patlattı.

CNN'in Nima Elbagir, Salma Abdelaziz, Mohamed Abo El Gheit ve Laura Smith-Spark imzalı özel araştırma haberinde, Suudi Arabistan ile koalisyon ortaklarının ABD'den aldıkları silahları Yemen'deki Kaide'ye, Selefi militanlara ve diğer tehlikeli silahlı gruplara verdiği belirtildi. Bunun Suud'la ortaklarının ABD ile yaptığı silah anlaşmalarına aykırı olduğu vurgulandı.

"ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre Suud liderliğndeki koalisyon Amerikan askeri teçhizarını üçüncü taraflara devrederek Washington ile yaptığı anlaşmaların kurallarını çiğniyor" diyen CNN, "Bulgularımızı sunmamızın ardından Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili bu meseleyle ilgili devam eden bir soruşturma olduğunu teyit etti" bilgisini paylaştı.

"Müttefiğine sat, düşmanının ellerinde kaybolsun" başlıklı haberde, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Amerikan yapımı silahları, Yemen'deki milis grupların ve aşiretlerin sadakatini satın almak için para gibi kullandığı kaydedildi.

CNN'e konuşan yerel komutanlar ve analistlerin bunun sahadaki dengeleri değiştirdiği ve zaten çok karmaşık olan siyasi manzarayı etkilediğine dair görüşleri aktarılarak şöyle devam edildi:

"İfşaatlar, ABD'nin son on yılın en korkunç savaşlarından birini yürüten kilit müttefiki üzerindeki kontrolünü kaybedip kaybetmediğine, Suudi Arabistan'ın sofistike silah ve teçhizat satın almasına izin verilmeye devam edilecek kadar sorumluluk sahibi olup olmadığına dair yeni sorular ortaya çıkardı."

"Önceki CNN araştırmaları, Suudi koalisyonunun çoğu çocuk onlarca sivili öldüren zincirleme saldırılarında ABD yapımı silahların kullanıldığını gözler önüne sermişti."

"Son gelişme, ekimdeki Cemal Kaşıkçı cinayeti yüzünden Riyad'a hiddetlenen ABD Kongresi'nin, Trump yönetimini, Amerikan silahları olmadan Yemen savaşını sürdüremeyecek Suudi koalisyonuna desteği kesmeye zorlamayı değerlendirdiği bir döneme denk geldi."

Başkan Donald Trump'ın deyimiyle 'Amerika'nın güzel askeri donanımının' özellikle Yemen'in Taiz kentini saran silah pazarlarında nasıl el değiştirdiğine dair tanıklıkları video görüntüleri eşliğinde yayımlayan CNN, bunlardan birinde şekerlerle tatlılar arasında cephanelik sergilenen tezgaha "Amerikan silahları var mı" diye sordu. "Amerikan silahları pahalıdır ama çok isteyeni var" yanıtını aldı.

Herkesin apaçık ortada silah alışverişi yaptığı bir başka pazardan "Sadece bireysel sipariş almıyorlar, milis gruplarını da tedarik ediyorlar" izlenimini aktaran CNN, bunların hiç de gizli kapaklı iş yapan karaborsa gibi gözükmediklerinin altını çizdi.

Yemen merkezli 'Arap Yarımadası'ndaki Kaide' (AQAP) örgütünün 2015'te alma noktasına geldiği Taiz'de Suudi yanlısı milislerle ittifaklar kurup onlarla aynı safta savaştığını kaydeden CNN, geçen yıl ise Suudi destekli milis grupların silahları birbirlerine çevirdiklerini hatırlattı.

Bu kaos ortamında 'Amerika'nın güzel askeri donanımının' Kaidecilerin eline geçtiğini belirten CNN, AQAP'a bağlı Ebu Abbas Tugayı'nın Amerikan yapımı Oshkosh zırhlı araçlarını ele geçirdiğini, bunlarla şehirde geçit yapıp güç gösterisinde bulunduğunu aktardı.

ABD'nin 2017'de Ebu Abbas'ı 'terörist' ilan etmesine karşın, grubun Suudi koalisyonunun geniş desteğine sahip olduğunu ve koalisyon destekli Yemen ordusunun 35. Tugayı içinde eritildiğini belirtti.

Ekim 2015'te Suudi Arabistan'ın desteklediği milis gruplara havadan attığı Amerikan yapımı tanksavar füze TOW'ların AQAP'ın faal olduğu cepheye bıraktığı medyaya yansımıştı. CNN, bu havadan atma skandalının gerçekleştiğini yerel yetkililere doğrulattığını, ama konuyla ilgili daha fazla araştırma yapma çabalarının engellendiğini ve ekibinin yerel hükümet tarafından taciz edildiğini duyurdu. Yerel aktivistlerin TOW'ların çoktan satılıp izinin kaybolduğunu söylediğini aktardı.

Hudeyde'de ıskartaya çıkarılmış Amerikan askeri donanımlarının mezarlığına da giden CNN, buradan, aşırı muhafazakar Selefi milis grubu Alviyat el Amalika'nın (Devler Tugayı) Suudi koalisyonunun en desteklediği gruplardan biri olduğunun anlaşıldığını belirtti.

En az 6 tane mayına dayanıklı ve pusuya karşı etkin koruma sağlayan zırhlı araç MRAP'ın üzerine Devler Tugayı amblemlerinin yapıştırıldığını, bunlardan birinde ABD'nin Teksas eyaletinin Beaumont kentinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gönderildiğine dair ihracat etiketi bile bulunduğunu, yani BAE tarafından Selefi milislere devredildiğini kaydetti. En az birinin seri numarasından ABD ordusunun en büyük zırhlı araç tedarikçisi Navistar tarafından üretildiği sonucuna vardı.