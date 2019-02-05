Suudi Veliaht Prens, kendi hükümeti içinden dirençle karşılaşıyor

TRT'nın aktardığı habere göre, Wall Street Journal gazetesi, hükümet yetkililerinin, Veliaht Prens'in “Dünyanın en büyük güneş enerjisi üretim merkezi” kurma planını ve ülke varlıklarını satarak teknoloji şirketlerine yapılan yatırımların artırılması planını geciktirdiğini yazdı.

Buna göre bir Suudi Arabistanlı yetkili, Veliaht Prens'in hükümet içerisinden pasif dirençle karşılaştığını açıkladı.

Yetkili, Muhammed bin Selman’ın, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’nun halka arzına dair planlarının, bu itirazlar nedeniyle en az 2021 yılına kadara ertelediğini ifade etti.

Öte yandan gazete, Suudi Arabistanlı enerji yetkililerinin, teknokratların şirketi halka açık hale getirmemeye kararlı olduklarını söylediğini aktardı.

Wall Street Journal’a göre Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın hem güneş enerjisi projesine hem de Aramco’nun halka arzı planına destek veriyor. Ancak Enerji Bakanı'nın ekibi, her iki planı da geciktirmek için çalışıyor.

Gazete ayrıca, Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan’ın, 2017 yılında Muhammed bin Salman ile yaptığı bir toplantıda, Suudi Arabistan Yatırım Fonunun Uber'e ek 3,5 milyar dolar yatırım yapmasına karşı çıktığını ve 7 milyar doların "bir şirket için çok büyük bir bahis olacağını" söylediğini belirtti.