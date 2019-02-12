Zarif'ten Trump'a sert yanıt

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ABD Başkanı’na tepki olarak Twitter hesabında paylaştığı bir yazıda şu ifadelere yer verdi: Amerikan yetkililer 40 sene geçtiğine rağmen halen İran halkının onların karşısında boyun eğmeyeceğini fark edemiyor.

Zarif yazısının devamında ise 40 sene boyunca Beyaz Saray tarafından yürütülen yanlış politikaların ardından artık Trump’ın bu konuda büyük bir değişiklik yapma zamanının geldiğini kaydetti.

Daha önce de İran halkının 11 Şubat gösterilerine sağladığı yoğun katılıma dikkati çeken Zarif, “Büyük İran milletini saygı ile anmak isterim zira tüm zorluklara rağmen İslam Devrimi’nin 40. zafer yıldönümü yürüyüşlerine milyonlar halinde katıldı; ABD böyle bir şey yaşanmasını istemiyordu” ifadelerinde bulunmuştu.