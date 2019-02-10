Zarif: Varşova Zirvesi başlamadan önce sonuçsuz kaldı

Önümüzdeki 13-14 Şubat tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek Varşova Zirvesi'ni değerlendiren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Amerika Birleşik Devletleri, zirvedeki İran karşıtı hedeflerinden geri adım attı. Bu zirve başlamadan önce sonuçsuz kaldı.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na göre, Amerikalıların Polonya'da İran karşıtı zirve düzenlemek için çok çalıştıklarını hatırlatan Zarif, “Ancak belirlediği hedeflerinden geri adım attılar, bu yüzden Varşova Zirvesi'nin başlığını değiştirerek ana konusunun İran olmadığını ileri sürdüler.” ifadelerini kullandı.

“Washington ayrıca, ülkenin başkan yardımcısının Varşova Zirvesi’ne katılacağını duyurdu. Tüm bunlar onların amaç ve hedeflerine ulaşılmadığını gösteriyor.” diyen Zarif, hiçbir İranlı yetkilinin söz konusu zirveye davet edilmediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 13-14 Şubat tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurmuştu.