Zarif ve Suriyeli mevkidaşı bir araya geldi

Zarif bu görüşmede Suriye devleti ve halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede ulaştığı başarılara dikkati çekerek, İran’ın her zaman güvenli ve istikrarlı bir Suriye’den yana olduğunu ifade etti.

Bölge ülkelerinin birbirleriyle koordineli olarak daha çok işbirliği yapmaları gerektiğine vurgu yapan Cevad Zarif, İran’ın Suriye'ye verdiği desteğin de devam edeceğini bildirdi.

Zarif, İranlı firmaların Suriye ile ekonomik ilişkileri gelitirmeyi olumlu karşıladığını kaydederek, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcı İshak Cihangiri’nin geçtiğimiz günlerde Suriye’ye düzenlediği ziyaretin büyük önem taşıdığını belirtti.

Velid Muallim de bu görüşmede terörle mücadele alanında İran'ın Suriye’ye verdiği destekten dolayı şükranlarını ileterek, bu zaferin Suriye, İran ve diğer dost ülkelerin işbirlikleri sayesinde elde edildiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca gelecek günlerde Soçi’de yapılması beklenen Suriye konulu toplantı da değerlendirildi.