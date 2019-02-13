Ruhani: Mantık ile diyalogdan yanayız, baskıyı kabul edemeyiz

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, İran halkını 11 Şubat yürüyüşlerine gösterdiği yoğun katılımından dolayı takdir ederek, yabancı güçlerinin özellikle ABD’nin komplolarının İran milletinin kararlılığını durduramayacağını bildirdi.

ABD’nin İran’a yönelik medya, psikolojik ve ekonomik savaş başlattığını hatırlatan Ruhani, “Bu millet bir kez daha bağımsızlık, izzet ve şerefi için direnerek düşmana teslim olmayı reddedecek, çünkü düşmana boyun eğmenin sonu yoktur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette, eğer bazılar belirli bir konu hakkında bizimle konuşmak isterse ülke ve uluslararası hukuk ve düzenlemelere saygı duyulması halinde diyaloğa hazırız. Mantık ve diyalogdan yana olduğumuz için baskı, zorbalık, dayatma ve milli haklarımızın göz ardı edilmesini kabul edemeyiz.”

Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümet ile tüm bakanlıkların düşmanın uyguladığı yaptırımlara karşı mücadelenin ön safında olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya’nın Soçi kentinde yapılacak 3’lü liderler zirvesine de değinin Ruhani, “Bu hafta Suriye konulu İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi’ne tanık olacağız. Bu İran devleti ve üst düzey yetkililerinin ulusal haklarını korumanın yanında bölgenin istikarar ve güvenliği için de çalıştığını gösteriyor.” açıklamalarında bulundu.