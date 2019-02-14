Ruhani: Çirkin cinayetin failleri yakında cezalandırılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 27 kişinin şehit olduğu Sistan ve Belucistan’daki terör saldrısı nedeniyle birer taziye mesajı yayınladı.

Hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve İran halkına başsağlığı dileklerinde bulunan Hasan Ruhani, “Hiç kuşkusuz, bu çirkin eylemin tüm failleri önümüzdeki günlerde ülkenin güvenlik güçleri tarafından cezalandırılacaktır.” dedi.

Terör saldırısını şiddetle kınayan Ruhani, kaleme aldığı mesajında, “Bu çirkin cinayet, gülünç girişimlerle İranofobi projesini yürütüp bölgenin güvenliği yönünde terörle mücadele ettiğini idda eden Beyaz Saray, Tel Aviv ve onların bölgedeki destekçilerinin karnesine kara bir leke olarak geçecektir.” ifadesini kullandı.

Ruhani’nin taziye mesajında, “İran halkının İslam Devrimi’nin yüksek değerlerini koruma yönündeki birlik ve beraberliği bir kez daha düşmanları hayal kırıklığına uğratacaktır.” belirtildi.

Dün akşam İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları personellerini taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 27 kişi şehit düşmüştü.