Erdoğan ile Putin Suriye'nin son durumunu konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Suriye' konulu Üçlü Zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, Türk mevkidaşı Erdoğan ile ikili görüşmelerinde, bu görüşmeyi izleyecek olan üçlü Rusya-Türkiye-İran zirvesinin, Suriye'deki çözüm arayışları için yeni bir itici güç olacağına inandığını söyledi.

Putin, Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullandı: "Astana sürecinin garantör ülkelerinin dördüncü zirvesini gerçekleştireceğiz. (Bu zirvede) Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumun normalleşmesi sürecine, hem sahada hem de Suriyeliler arasında diyalog sağlanması amacıyla gösterilen siyasi-diplomatik çabalar kapsamında yeni bir itici güç sağlayabileceğimize inanıyorum."

'RUSYA'NIN GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNA OLUMLU YAKLAŞIMINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İdlib'deki çözüm için gayret gösteriyoruz" dedi ve "PYD/YPG Münbiç ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin bütünlüğü sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Suriye'de güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre; Erdoğan, "İdlib'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli. Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz." dedi.