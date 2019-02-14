Terör saldırısının planlayıcıları Varşova Zirvesi'nde

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'da meydana gelen terör saldırısına tepki gösterdi.

Irakçi paylaşımında, "Terörizmin çıplak yüzü olan Zahidan'daki terör saldırısı İran'ın terörün kurbanı olduğunun bir başka kanıtıdır. Terör saldırısının planlayıcıları ve destekçileri şu anda sözde Orta Doğu'da terörzimle mücadele etmek için Varşova'da düzenlenen bir konferansta oturuyorlar! Onlar zirvede terörizmi desteklemeyi bırakmaya dair söz verebilecek bir cesarete sahip mi?" ifadelerini kullandı.

Dün akşam İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları personellerini taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 27 kişi şehit düşmüştü.