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10 Nisan 2019 - 10:58

İran, Türkiye ve Rusya Moskova'da bölgeyi konuşacak

İran, Türkiye ve Rusya Moskova'da bölgeyi konuşacak

Astana süreci garantör ülkeleri tarafından ilki Moskova’da düzenlenecek Milli Güvenlik Başkanları Toplantısı sırasında İran, Türkiye ve Rusya heyetleri bölgeyi konuşacak.

Astana süreci garantör ülkeleri tarafından ilki Moskova’da düzenlenecek olan Milli Güvenlik Başkanları Toplantısı sırasında İran, Türkiye ve Rusya meclis heyetleri bir araya gelerek Suriye krizinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri konuşacak.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe, bu toplantıya katılmak üzere Moskova’ya gitmişti.

Falahatpişe'nin Moskova ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde karşılıklı ilişkiler ve güncel konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.

News Code 1877853
Muhammed BURHAN

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