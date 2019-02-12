Azerbaycan'ın İran'da düzenlenen güreş şampiyonasındaki başarısı incelendi

Rusya'da yayın yapan bir sitenin yayınladığı rapora göre, İran'da düzenlenen 39. Uluslararası Tahti Güreş Şampiyonası’nda ikinci sıraya yerleşen Azerbaycan takımındakı Dağistanlı güreşçiler inceleme altına alındı.

Kirmanşah’ta düzenlenen 39. Uluslararası Tahti Güreş şampiyonası’na, Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan’ın katıldığını belirten raporda 74 kg’de Dağistanlı güreşçi Hacı Murat Gadciov şampiyon olurken 97 kg’de Azerbaycanlı Nur Magmud Gadciov ikinci sırada yerleşti. Bunlara ilave olarak, 57 kg’de Macaristan’lı Haci Halidov ile 97 kg’de Azerbaycanlı Şerif Şerifov da üçüncü sırada yer aldılar.

Sitede ayrıca bu yarışmanın tüm sonuçlarıyla güreçşilerin yarışma raporları da yer aldı.