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19 Şubat 2019 - 08:43

Yemen'den Suudi Arabistan'a füzeli saldırı

Yemen'den Suudi Arabistan'a füzeli saldırı

Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçler, Suudi Arabistan’ın Asir ve Necran bölgesindeki mevzilerini füzeyle vurdu.

Al Masirah’ta yer alan habere göre, Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçlerin Suudi Arabistan’ın Asir ve Necran bölgelerindeki askeri mevzilerini Zelzal-1 füzesiyle hedef aldığı belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan birliklerinin  Alhamad üssüne saldırısının Yemen güçleri tarafından geri püskürtüldüğü ve bazı Suudi askerlerin öldürüldüğü kaydedildi.

Yemen’i hava, kara ve denizden kuşatan Suudiler binlerce Yemenli’nin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Savaşın başladığı günlerden itibaren ülkede kıtlık ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi birçok soruna da yol açılmıştır.

News Code 1876750
Muhammed BURHAN

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