Yemen'den Suudi Arabistan'a füzeli saldırı

Al Masirah’ta yer alan habere göre, Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçlerin Suudi Arabistan’ın Asir ve Necran bölgelerindeki askeri mevzilerini Zelzal-1 füzesiyle hedef aldığı belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan birliklerinin Alhamad üssüne saldırısının Yemen güçleri tarafından geri püskürtüldüğü ve bazı Suudi askerlerin öldürüldüğü kaydedildi.

Yemen’i hava, kara ve denizden kuşatan Suudiler binlerce Yemenli’nin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Savaşın başladığı günlerden itibaren ülkede kıtlık ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi birçok soruna da yol açılmıştır.