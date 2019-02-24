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24 Şubat 2019 - 10:32

Yemen'den Arap liderlerine sert eleştiri

Yemen'den Arap liderlerine sert eleştiri

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi Twitter hasabında paylaştığı bir yazıda, “Arap liderleri kendi topraklarını mahvetmeten başka birşey bilmiyorlar.” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi Twitter hasabında paylaştığı bir yazıda, “Arap liderleri kendi topraklarını mahvetmeten başka birşey bilmiyorlar.” dedi.

Husi’nin paylaştığı tweette, “Avrupalılar istediklerini almak için Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılıyorlar, fakat Arap liderleri (bu zirveden) eli boş dönecekler.” ifadesine yer verildi.

Yemen'in yıkımını durdurmak amacıyla planlar sunduklarını hatırlatan Muhammed Ali el-Husi, bunun hiçbir faydası olmadığını sölyedi.

Geçen sene Yemen Devrimi Yüksek Komitesi ülkedeki krizin son bulmasını amaçlayan hazırladığı planını Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi’ne sunmuştu.

News Code 1876849
Muhammed BURHAN

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