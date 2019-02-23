  1. Siyaset
23 Şubat 2019 - 10:39

İran'dan önemli füze gösterisi

İran'dan önemli füze gösterisi

“Velayet-97” tatbikatının ikinci gününde “Kadir” ve “Kadır” isimli ikişer Seyir (Cruise) füzesi başarıyla fırlatıldı.

Bugün sabah saatlerinde İran’da düzenlenen “Velayet-97” tatbikatının ikinci gününde Deniz Kuvvetleri’ne ait Şehid Tuğamiral Nagdi muhribiyle Teberzin füze fırkateyni “Kadir” ve “Kadır” isimli ikişer Seyir (Cruise) füzesi fırlatarak denizdeki hedefleri imha ettiler.

Söz konsu iki savaş gemisinin yanı sıra kıyıdan denize füze sistemi de birer “Kadır” füzesi ile denizdeki hedefini vurmayı başardı.

“Kadır” füzesi 250 kilometrelik menzile sahip iken “Kadir”in menzili 300 kilometre.

“Velayet-97” tatbikatının nihai aşaması İran’ın güneyindeki kıyıların büyük bir kısmında 3 gün süreliğine yapılacak.

News Code 1876829
Kamran AZAR

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 5 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler