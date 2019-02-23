İran'dan önemli füze gösterisi

Bugün sabah saatlerinde İran’da düzenlenen “Velayet-97” tatbikatının ikinci gününde Deniz Kuvvetleri’ne ait Şehid Tuğamiral Nagdi muhribiyle Teberzin füze fırkateyni “Kadir” ve “Kadır” isimli ikişer Seyir (Cruise) füzesi fırlatarak denizdeki hedefleri imha ettiler.

Söz konsu iki savaş gemisinin yanı sıra kıyıdan denize füze sistemi de birer “Kadır” füzesi ile denizdeki hedefini vurmayı başardı.

“Kadır” füzesi 250 kilometrelik menzile sahip iken “Kadir”in menzili 300 kilometre.

“Velayet-97” tatbikatının nihai aşaması İran’ın güneyindeki kıyıların büyük bir kısmında 3 gün süreliğine yapılacak.