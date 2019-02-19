Azerbaycan filmleri İranlı sanatseverlerle buluşuyor

Azerbaycan yapımı etnografik filmlerin İran’da düzenlenecek olan Uluslararası Varesh Film Festivali’nde gösterileceği bildirildi.

Festivalin web sitesine göre, etkinlikte her sene belirli bir ülkedeki antropoloji konusu ele alınıyor ve bu dönem ise Azerbaycan’ın etnografik filmleri gösterilecek.

Antropoloji ve halk bilimi temalı Varesh Uluslararası Film Festivali, Hazar Denizi’ne kıyıdaş ülkelerdeki yönetmenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bu sene 9’uncusu Mart ayında düzenlenecek olan festivale İran’ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinin Babol kenti ev sahipliği yapıyor.