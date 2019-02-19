Azerbaycan Eğitim Bakanı Türkiye'de

Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov’un Ankara gezisi devam ediyor.

Bakan Bayramov’un Ankara’da yapılan toplantıda burada eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldiği belirtildi.

“Teleqraf.com” sitesine göre, toplantıya Ceyhun Bayramov’un yanı sıra Azərbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Burada çalışan azərbaycanlılar prof Hamdullah Mehrabov ve Dr. Şahin Hankişiyev’in de katıldığı kaydedildi.

Toplantıda konuşma yapan Bayramov, “Türkiye’deki resmi ziyaret kapsamında iki kardeş ülke arasındaki eğitim alanının son durumu ele alınacak.” dedi.