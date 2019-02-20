İsrail'den flaş iddia; Suriye o sistemleri kullanmaya başladı!

Alalam’in haberine göre, İsrail’e ait bir güvenlik-istihbarat şirketi geçen gün yayınladığı raporda uzaydan çekilen görüntüleri kaynak göstererek Suriye’deki “S-300” füze sistemlerinin kullanıldığını bildirdi.

Böylece “ImageSat” şirketinin yayınladığı rapora göre, uzaydan çekilen görüntülerde Suriye’de konuşlanan dörter “S-300” sisteminin en az üçü kullanım haline getirilmiştir.

Geçen yaz Rusya’ya ait bir kargo uçağı İsrail’in Suriye’ye yaptığı hava saldırısı sırasında Şam’ın hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla hedef alınmıştı. Moskova bu olayın ardından İsrailli savaş uçaklarının saklanmak için Rus uçağının arkasında uçtuğunu açıklamıştı.