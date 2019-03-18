İranlı yetkiliden önemli 'FATF' açıklaması

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden ülke gündeminde olan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) meselesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Rızai’nin paylaştığı mesajda, “Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyelerinin çoğunluğu, ekonomik yaptırımların uygulandığı durumda FATF’e karşı. Konseyde tartışılan konular hükümetin güvenceye alınması için sessiz kaldığı Palermo ve CFT sözleşmesidir.” ifadelerine yer verildi.

Son günlerde Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi Hüccetülislam Gulamrıza Mesbahi Mukaddam, Mehr Haber Ajansına verdiği açıklamada, konuyla ilgili verilecek kararın gelecek yıla kadar (İran takvimine göre) ertelendiğini söylemişti.