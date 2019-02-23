Haşdi Şabi DEAŞ'ın saldırısını geri püskürttü

Sumerria News’un aktardığı habere göre, terör örgütü DEAŞ üyelerinin Salah ad-Din vilayetinde yer alan al-Şirakat bölgesine yönelik saldırıları Haşdi Şabi güçlerinin müdahalesiyle başarısız kaldı.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, al-Şirakat bölgesine bağlı el-Naml kasabasında intihar saldırısı başlatmayı amaçlayan DEAŞ üyelerinin çabaları Haşdi Şabi güçleri tarafından püskürtüldü.

Bunlara ilave olarak, Cuma günü DEAŞ’ın öne çıkan isimlerinden birisi de Irak Askeri İstihbarat güçleri tarafından tutuklanmıştı.