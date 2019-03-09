Kan donduran haber: 50 kadını katlettiler!

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın tutunduğu son merkez olan Bagoz'da Ezidiler kurtarılırken, birçok Ezidi'nin ise DEAŞ tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Bagoz'da Ezidilere ait toplu bir mezar bulunurken, toplu mezarın kısa bir süre önce toplu şekilde öldürülen 50 Ezidi kadına ait olduğu belirtildi. DEAŞ'ın yaklaşık 5 yıl önce Şengal'den Suriye'ye kaçırıp tecavüz ettiği Ezidi 50 kadını başlarını keserek öldürdüğü açıklandı.

DEAŞ YETKİLİSİ AÇIKLADI

Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre, DEAŞ Tarafından Kaçırılanları Kurtarma Ofisi Müdürü Hüseyin El Kaidi, Bagoz'da 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldükleri yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Şengal Ezidileri Meclisi yetkilisi Elano Heco da, "Bagoz'da bulunan bir DEAŞ yetkilisiyle bir Ezidi yetkili arasında telefon üzerinden görüşme yapıldı. Görüşmede DEAŞ üyesi yetkili, 50 Ezidi kadının başlarının kesilerek öldürüldüğünü aktardı. Biz bu konuyu başka birkaç yerden de duyduk. Bagoz'da Ezidilere ait bir toplu mezar da bulundu" dedi.

IRAKLI YETKİLİLER DE DOĞRULADI

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Irak vatandaşı 50 Ezidi kadının Suriye'nin Bagoz bölgesinde DEAŞ tarafından infaz edildiği bilgisine ulaştıklarını aktardı. Musavi, kadınların kemiklerinin Irak'a getirileceklerini duyurdu.