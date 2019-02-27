Haşdi Şabi'den Musul'da DEAŞ'a karşı operasyon

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Haşdi Şabi güçleri Musul’un güneyinde çocuklara, kadınlara ve gençlere karşı çeşitli suçlar işleyen bir terör grubunu imha etmeyi başardı.

Bu yönde edinilen bilgiye göre, söz konusu grubun terör örgütü DEAŞ’a bağlı olduğu belirtildi.

Haşdi Şabi Tabur 44 kuvvetleri keskin bir güvenlik operasyonu düzenleyerek, bu gruba bağlı üyeleri göz altına aldı.

Haşdi şabi kuvvetlerinin Irak güvenlik güçleriyle birlikte ülke genelinde teröristlere karşı yaptığı operasyonlar sürüyor.