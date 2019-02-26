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26 Şubat 2019 - 15:33

Haşdi Şabi'den Anbar'da DEAŞ'a karşı operasyon

Haşdi Şabi'den Anbar'da DEAŞ'a karşı operasyon

Haşdi Şabi güçleri Anbar vilayetindeki tekfirci teröristlerin kalıntılarına karşı yeni bir operasyon düzenledi.

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Haşdi Şabi güçleri Irak’ın Anbar vilayetinin çeşitli bölgelerini tekfirci teröristlerden temizlemek için yeni bir operasyon düzenledi.

Bu yönde edinilen bilgiye göre, söz konusu operasyonun “Carf al-Bahira” gibi bölgelerde yapıldığı belirtildi.

Irak medyası ilaveten Haşdi Şabi güçlerinin Anbar’ın doğusundaki bölgelerde de temizleme operasyonu başlattığını duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ’ın birçok üyesi örgütün Irak’taki yenilgisinden sonra, bu ülkenin Anbar vilayetine kaçmıştır.

News Code 1876933
Ruya FEREYDUNI

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