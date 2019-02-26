İsrail, Afrika kıtasını bölmeye çalışıyor

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Sa'ad Shalabi İsrail’in Afrika kıtasını bölmeye çalıştığını açıkladı.

Mısırlı yetkili konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu: İsrail, Nil Nehri'ne kıyısı olan ülkeler aracılığıyla Mısır’a baskı yaparak Afrika’yı bölmeyi amaçlıyor.

Shalabi sözlerinin devamında “Bu yüzden Mısır’ı tehdit eden tehlikerlerden korumak için Etiyopya ile ilişkilerimizi güçlendirmemiz lazım” dedi.

Mısırlı yetkili ilaveten “Mısır, yeni dönemde Afrika kıtasında büyük bir rol oynayarak, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye öncelik vermiştir” diye konuştu.