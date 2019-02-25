Katar, Suudilerin yaptığı tatbikata katılıyor

Russiya Today’in aktardığı habere göre, Katar Savunma Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, bakanlığa bağlı askeri birliklerin Suudi Arabistan'da Fars Körfezine kıyısı olan ülkelerin katılımıyla yapılacak "Ortak Ada Kalkanı 10" askeri tatbikatına katılacağını duyurdu.

Körfez ülkeleri arasında Haziran 2017'de patlak veren krizin devam ettiği bir zamanda gerçekleşen tatbikatın 12 Mart 2019’a kadar süreceği ifade edilmişti.

Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ve Suudi Arabistan güçleri ile yapılan "Ortak Ada Kalkanı 10" tatbikatı iki gün önce kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla başlamıştı.

Umman Denizi'ndeki İran kuvvetlerinin geniş deniz manevraları, Suudi Arabistan yetkililerinin Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi’yle (KİK) ortak bir tatbikat yaptıklarını dile getirme korkusuna yol açmıştır.