Şam'da Astana süreci değerlendirildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve beraberlerindeki heyeti ile görüştü.

Bu görüşmede Astana görüşmeleri gelecek turunun gündemindeki konular ele alınırken, Beşar Esad ve Lavrentiev, başta terörizmden kurtulmak ve Suriye’nin bütün topraklarına güven ve istikrarın geri getirilmesi olmak üzere Suriye halkının özlemlerini yerine getirecek olumlu sonuçlarla çıkmak için öze sürülen konularla ilgili her iki taraf arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi önemini belirttiler.

Beşar Esad, Astana görüşmelerinin bu turunda, İdlib’e komşu güvenli bölgelerdeki sivillere saldıran terörist grupların ortadan kaldırılmasına odaklanan İdlib bölgesiyle ilgili daha önce anlaşmaya varılan ve uygulanmasının önündeki engellerin üstesinden gelmek için çalışılması gereğini vurguladı.

Kendi yönünden Lavrentiev, terörün ortadan kaldırılması olsun veya siyasi süreç ve anayasal komite veyahut da kayıp ve mültecilerin durumlarının bilinmesi olsun daha fazla başarıların sağlanması açısından Astana görüşmelerinin başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Suriye Arap Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, görüşmede ayrıca tutukluların değişimi, kayıpların kaderiyle ilgili inisiyatifler de ele alınarak bu çerçevede harcanan çabalarla önemli insani ve sosyal boyutlarıyla bu dosya ile ilgili beklenen sonuçların sağlanması yolunda çalışmaların hızlandırılması önemi vurgulandı.