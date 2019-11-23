Hedeflerimize ulaşıncaya kadar Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine devam edeceğiz

Russia Today TV kanalında yer alan habere göre, Gazze’de Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Ulusal Yüksek Heyeti Üyesi Mahir Mazhar, hadeflerinin tam olarak gerçekleşmesi sürece gösterilerine devam edeceklerini duyurdu.

Mazhar bazı medya kuruluşlarının “Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri ayda yalnızca bir kez yapılıyor” iddialarını reddederek, bu gösterilerin dün güvenlik nedenlerinden dolayı iptal edildiğini ancak bundan sonra devam edeceğini söyledi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.