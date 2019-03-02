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2 Mart 2019 - 14:05

İran'da o önemli karar yine ertelendi!

İran'da o önemli karar yine ertelendi!

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi Hüccetülislam Mesbahi Mukaddam, İran’ın Palermo Konvansiyonu’na katılma tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi Hüccetülislam Gulamrıza Mesbahi Mukaddam, İran’ın Palermo Konvansiyonu’na (Sınıraşan Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi) katılma tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bugün konseyde İran’ın Palermo Konvansiyonu’na katılma tasarısını inceleme toplantısının düzenlendiğini ifade eden Mesbahi Mukaddam, bu toplantıda da nihai sonucun çıkmadığını bildirdi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Hüccetülislam Mesbahi Mukaddam, konuyla ilgili verilecek kararın gelecek yıla kadar (İran takvimine göre) ertelendiğini söyledi.

News Code 1877030
Muhammed BURHAN

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