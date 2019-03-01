Savunma planlarını Devrim Lideri'nin bildirisine göre yeniden inceleyeceğiz

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, savunma programlarının Devrim Lideri’nin İslam Devrimi’nin 2. aşamasına ilişkin yayınladığı bildirisine göre yeniden inceleneceğini belirterek, “Gerçekleştirilen eylemlere baktığımızda, ikinci adımı başlattığımızı görüyoruz. Yüce Allah'a hamdolsun ki Savunma Bakanlığı olarak Devrim Lideri’nin bildirisni uygulama hususunda öncülük yapıyoruz. Bizim çalışmalarımız bu yöndedir ve devrimin ikinci aşamasına umutluyuz.” dedi.

“Savunma Bakanlığı'nda, Devrim Lideri’nin belirttiği ahlak ve maneviyat çerçevesinde hareket edeceğiz. Bilim ve araştırma alanlarına odaklanarak tam kuvvetle ilerleyeceğiz.” ifadesini kullanan Tuğgeneral Hatemi, yeni dönemde silahlı kuvvetlerinin ülke gençlerinin potansiyellerine daha fazla önem vereceğini aktardı.