  1. Azerbaycan
5 Mart 2019 - 16:25

TBMM Başaknı Şentop Azerbaycan'ı ziyaret edecek

TBMM Başaknı Şentop Azerbaycan'ı ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Şentop, 5-6 Mart tarihlerini kapsayacak KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerine ilişkin Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Hürriyet'e göre, Azerbaycan ziyaretine dair Şentop, şu açıklamalarda bulundu:

"Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Sayın Oktay Asadov ve Azerbaycan Başbakanı Sayın Nevruz Memmedov ile yapacağımız başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt mezarına ve Türk Şehitliği'ni de ziyaret edeceğiz."

News Code 1877124
Muhammed BURHAN

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