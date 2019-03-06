Ekonomik savaşa karşı birleşmeliyiz

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, "Ekonomik savaşın üstesinden gelmek için, birlik ve dayanışmayı güçlendirmek lazım, ayrıca halkın sorunlarını çözmek için tüm kapasiteleri kullanmak gerekir." dedi.

Hasan Ruhani’nin Gilan eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Reşt kentinde siyasi aktivistlerle bir araya gelen Vaizi, hükümetin verdiği tüm vaatleri gerçekleştirmek için elinden gelini yapmakta olduğunu söyledi.

"Hükümet, bölge ve bölge ötesindeki düşmanların düşünce odalarının yürüttüğü propaganda ve psikolojik savaşla karşı karşıyadır." diyen Vaizi, düşmanların hükümetin yapıcı eylemlerine karşı kara propaganda yürütmekte olduğunu kaydetti.

Vaizi, "Bu durumda , el ele verip düşmanın psikolojik savaşını etkisiz hale getirmeye çalışmalıyız. Ayrıca hükümet programları için sakin bir ortam yaratacak şekilde birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde hükümetle aynı görüşte olanların ülkenin menfaati yönünde fedakarlık yapması gerektiğini belirten Vaizi, "Ekonomik ve geçim sorunlarını ortadan kaldırarak vatandaşlara memnuniyet sağlamaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyet bugün İran’ın kuzeyindeki Gilan eyaletine iki günlük ziyarette bulunacak.