Ruhani'den yeni Yargı Erki Başkanı Reisi'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yayınladığı bir mesajda İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından yeni Yargı Erki Başkanı olarak atanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Ruhani söz konusu mesajda Ayetullah Reisi’nin Yargı Erkinin başına geçmesi neticesinde İran halkının beklediği toplumsal adalet ile vatandaşlık haklarının gerçeğe çevirilmesi, rüşvet ve yolsuzluğa karşı mücadele ve tüm alanlarda güvenliğin sağlanması gibi amaçlara ulaşılmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin mesajında yer alan bazı ifadeler şu şekilde:

Halkın haklarını korumak için Yargı Erki’nin siyasi gruplarla partiler ve ilaveten bazı basın kuruluşlarının baskılarına bakmaksızın bağımsız bir şekilde hareket etmesi mümkün olan bir eylemdir ve şimdiye dek bu yönde atılan adımların devamı gelmeli.

İslami düzenin amaçlarına kavuşabilmesi için tedbir ve umut hükümeti olarak yapacağınız görevlerde etkin bir işbirliği halinde olacağımızı bildirmek istiyorum.