İran'da yeni Yargı Erki Başkanı resmen göreve başladı

İran'da bugün sabah saatlerinde yeni Yargı Erki Başkanı'nın göreve başlama töreni düzenlendi.

Eski başkana veda töreninin de yapılacağı söz konusu merasimde askeri ve ülke yöneticilerinin katılımı ile yeni Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi resmen göreve başlıyor.

İslam Devrimi Lideri Ofis Başkanı Hüccet-ül İslam Muhammed Muhammedi Golpayegani tarafından atama talimatının okunması ardından konuşan Ayetullah Reisi, "Devrim Liderimizin 8 maddelik talimatını Yargı Erkinin bildirgesi olarak görev süremiz boyunca izleneceğini bildirmek isitiyorum. Ayrıca Liderimizin bana olan güvenine en iyi şekilde karşılık vermeye çalışmayı temenni ediyorum." ifadelerinde bulundu.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin 7 mart tarihindeki talimatı üzerine, Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza (a.s) Türbesi'nin bakımıyla görevli Razavi Vakfı'nı yöneten Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İran Yargı Erki Başkanlığına atanmıştı.

İslam Devrimi Lideri, 4 Mart’ta Eski Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Laricani’nin görevinden erken ayrılma talebini kabul etmişti. Ayetullah Sadık Amuli Laricani, 2009 yılının Ağustos ayında İran Yargı Başkanlığı’na atanmıştı.

İran’da Yargı Erki başkanları 5 yıllık bir süre için atanıyorlar. Ancak görev süresi dolan kişi İslam Devrimi Lideri tarafından yeniden Yargı Erki Başkanı olarak seçilebilir.

İran anayasası gereği, Yargı Erki Başkanı İslami Devrim Lideri tarafından atanıyor ve gerekirse görevden alınıyor.