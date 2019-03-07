İran Yargı Erki'nin yeni başkanı atandı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin kararına üzerine, Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza (a.s) Türbesi'nin bakımıyla görevli Razavi Vakfı'nı yöneten Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İran Yargı Erki Başkanı oldu.

İslam Devrimi Lideri, 4 Mart’ta Eski Yargı Erki Başkanı Ayetullah Amuli Laricani’nin görevinden erken ayrılma talebini kabul etmişti.

Ayetullah Sadık Amuli Laricani, 2009 yılının Ağustos ayında İran Yargı Başkanlığı’na atanmıştı.

İran’da Yargı Erki başkanları 5 yıllık bir süre için atanıyorlar. Ancak görev süresi dolan kişi İslam Devrimi Lideri tarafından yeniden Yargı Erki Başkanı olarak seçilebilir.

İran anayasası gereği, Yargı Erki Başkanı İslami Devrim Lideri tarafından atanıyor ve gerekirse görevden alınıyor.