Çelik'ten Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki ‘sahte senet’ iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Milliyet'e göre, AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Günlerdir basında CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili iddialar var. İddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli, vahim iddialar. Öncelikle, Mansur Yavaş hakkında yapılan iddialar hakkında açıklama bekledik gelmedi. Ne Mansur Yavaş ne de CHP iddialara yanıt verdi. Fakat bu konuyu nedense görmezden gelme gibi bir tavırları var. Yapılan incelemede görülen şudur; Kriminal raporlara göre senetteki imza sahtedir. 600 bin dolar bir vatandaştan tahsil edilmeye çalışılıyor. Bu senetteki imza incelendiğinde ilgili vatandaşa olmadığı ortaya çıkıyor. Adli tıp raporları bu senedin sahte olduğunu ortaya koyuyor.

Yargıtay'ın onadığı süreç, CHP'den bu nedenle bir açıklama yok. CHP yönetimi tarafından ve ilgili aday tarafından neden örtbas edilmeye çalışıldığı da ortaya koyuyor. Bu şahsın ve CHP'nin kamuoyuna açıklama borcu vardır. Bu konuyla ilgili Mansur Yavaş neden açıklama yapmıyor? Yavaş'ın o vatandaşa hangi hizmet karşılığı alacağı var? Böyle bir adayın Ankaralılara belediye başkan adayı olarak sunulması veya tutumu devam edecek midir CHP'nin? Resmi evrakta sahtecilik gibi yargı süreçleri de devam ediyor. Hakkında bu şekilde iddialar olan bir kişiyi Ankaralıların önüne aday çıkarma tutumunuz devam edecek midir? Bu vahim suçlamalara cevap verilmesi gerekir. Yargı kararının kesin olmasına rağmen neden açıklama yapılmamıştır?