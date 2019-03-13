AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Mansur Yavaş' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada yaptı.

Hürriyet'e göre; Çelik açıklamasında, “AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Mansur Yavaş, CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesidir. Hiçbir şeye cevap vermeden mağdur edildiğini iddia etmek, basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil. Mahkemelere intikal etmiş. Biz hakim, savcı değiliz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik ayrıca Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri için de "Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Sayın Netanyahu'ya iade ediyorum." dedi.