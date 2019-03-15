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15 Mart 2019 - 12:44

İstanbul'da 'İran Sineması' etkinliği

İstanbul'da 'İran Sineması' etkinliği

Sinema yazarı Rıza Oylum, yeni kitabı İran Sineması’ndan hareketle 16 Mart Cumartesi 19.00’da, Culter’da okurlarıyla söyleşip kitabını imzalayacak.

Sinema yazarı Rıza Oylum, yeni kitabı İran Sineması’ndan hareketle 16 Mart Cumartesi 19.00’da, Culter’da okurlarıyla söyleşip kitabını imzalayacak.

En özgün ülke sinemalarından biri olan İran sineması, geleneksel kültür kodlarıyla sinemanın sihirli dünyasını bir potada eriterek kendine has bir izleyici kitlesi yarattı. Mart ayında yayımlanan İran Sineması kitabıyla bu ülke sinemasının ayrıntılarını okuyucularına sunan Oylum, Abbas Kiyarüstemi’den Muhsin Mahmelbaf’a, Mecid Mecidi’den Asghar Ferhadi’ye uzanan bir çizgide farklı yönetmenlerin filmlerinden pasajlar göstererek İran sinemasının içinde barındırdığı zengin imge dünyasına ışık tutan keyifli bir okuma yapacak.

Dadakitap'a göre, etkinlikte yazar 'İran Sineması' kitabını da imzalayacak.

Filmlerden Örneklerle İran Sineması – Rıza Oylum
Söyleşi ve İmza Günü

Tarih: 16 Mart 2019 Cumartesi
Saat: 19.00
Yer: Culter
Adres: Hacı Mimi Külhanı Sok. No:28/A Beyoğlu/İstanbul

News Code 1877356
Muhammed BURHAN

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