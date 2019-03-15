İstanbul'da 'İran Sineması' etkinliği

Sinema yazarı Rıza Oylum, yeni kitabı İran Sineması’ndan hareketle 16 Mart Cumartesi 19.00’da, Culter’da okurlarıyla söyleşip kitabını imzalayacak.

En özgün ülke sinemalarından biri olan İran sineması, geleneksel kültür kodlarıyla sinemanın sihirli dünyasını bir potada eriterek kendine has bir izleyici kitlesi yarattı. Mart ayında yayımlanan İran Sineması kitabıyla bu ülke sinemasının ayrıntılarını okuyucularına sunan Oylum, Abbas Kiyarüstemi’den Muhsin Mahmelbaf’a, Mecid Mecidi’den Asghar Ferhadi’ye uzanan bir çizgide farklı yönetmenlerin filmlerinden pasajlar göstererek İran sinemasının içinde barındırdığı zengin imge dünyasına ışık tutan keyifli bir okuma yapacak.

Dadakitap'a göre, etkinlikte yazar 'İran Sineması' kitabını da imzalayacak.

Filmlerden Örneklerle İran Sineması – Rıza Oylum

Söyleşi ve İmza Günü

Tarih: 16 Mart 2019 Cumartesi

Saat: 19.00

Yer: Culter

Adres: Hacı Mimi Külhanı Sok. No:28/A Beyoğlu/İstanbul