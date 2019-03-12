İran'dan ABD'de "Sürücülük Kursu"

Kısa Film Sitesi’nde yer alan habere göre, İranlı sinemacı Marziyeh Riyahi’nin yazıp yönettiği "Sürücülük Kursu" adlı kısa film, bu sene 18’incisi ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Trabeca Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Trabeca Film Festivali 2002 yılında bağımsız sinema üzerine odaklanmak üzere Robert De Niro, Jane Rosenthal ve Kirick Hatkov tarafından ABD’nin New York kentinde düzenlenmiştir.

Bu festival 24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde seçilen en iyi kısa filmler ise Oscar Akademisi’ne tanıtılacak.