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18 Mart 2019 - 18:57

İran’dan bir yetkili:

PKK’ya karşı yapılan operasyona katılmadık

PKK’ya karşı yapılan operasyona katılmadık

İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye’nin sabah saatlerinde PKK'ya yönelik başlattığı operasyona İran’ın katılmadığını söyledi.

İran’ın PKK’ya karşı yapılan operasyona katıldığı yönünde basında yer alan haberlere ilişkin açıklamalarda bulunan İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir yetkili, “Türkiye ordusu, sabah saatlerinde PKK'ya yönelik bir operasyon başlattı. İran Silahlı Kuvvetleri, doğu sınırında yapılan operasyona hiçbir şekilde katılmadı” dedi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yaptığı açıklamalarda "Bu sabah 08.00 itibarıyla İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

News Code 1877446

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