İran'da bugün petrolün millileştirilmesinin yıldönümü

20 mart 1951 yılında İran ve İngiltere arasında yaşanan siyasi çatışmalar ve gergin dönemin ardından nihayet İngiltere'nin İran petrolleri üzerindeki yağmacı eli kesildi. Böyle bir günde İran Meclisi tüm iç ve dış komplolara karşı İran petrollerini millileştirme önerisini onayladı.

Parstoday'da yer alan habere göre, İran petrol sanayinin millileştirilmesi İran halkının sömürgeci düzene karşı mücadele tarihinde bir dönüm noktası olmakla kalmayıp, Batı Asya'nın siyasi gelişmelerinde de parlak bir sayfa sayılmaktadır.

İran'da petrol sanayinin millileştirilmesi ile birlikte sömürgeci İngiltere'nin Batı Asya'daki konumu yoğun bir şekilde tehlikeye düşerken, İngiltere'nin Batı Asya'dan çıkışı da start aldı.

Bu arada Mısır'da dönemin cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi de İran petrolünün millileştirilmesinden ilham alınmıştı.