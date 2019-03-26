ABD'ye peş peşe sert tepkiler

Sputnik’in aktardığı hebere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıması ardından tüm dünyadan ABD'ye sert tepkiler gelirken Arap dünyası da bu karara ses yükseltti.

Bu doğrultuda Kuveyt Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin kararını Ortadoğu’daki barış sürecini durdurma ve bölgedeki güvenlikle istikrarı tehdit etme konusunda önemli bir etken olarak nitelendirdi.

Golan Tepeleri’nin Suriye toprağına ait olduğunu belirten Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Trump’ın kararını uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, ABD'nin Golan Tepeleri kararını kınayarak, "Yabancı ülke liderlerinin başka ülkelerin toprakları üzerinde karar alma hakkı yoktur" dedi.